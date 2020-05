Mourinho e la sua Inter: "Dopo Bergamo ferii i giocatori: dissi che avevano vinto solo Scudetto di merda"

vedi letture

Dieci anni dopo la notte del Triplete, José Mourinho ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport raccontando molte tappe della sua vita in nerazzurro. “All'Inter c'era gente che aspettava uno come me per completare il puzzle. Io non sono mai fake, sono originale: sono io e punto. Sono stato una testa di cazzo, però ero io. Soprattutto dopo la sconfitta di Bergamo (3-1, gennaio 2009). Fui molto violento con i giocatori, solo dopo avergli detto che avevano vinto scudetto di merda e basta capii che li avevo feriti, perché solo dopo capii le cose che erano successe prima. E mi scusai”.