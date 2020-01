© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho ha annunciato che Christian Eriksen sarà regolarmente in campo domani contro il Watford, questo nonostante il possibile trasferimento del danese all'Inter. Sul futuro del giocatore ha dichiarato: "Dovete chiedere all'agente e all'Inter perché sanno più di me. Se sono sicuri (che la trattativa si chiuda) è perché sono pronti a formulare un'offerta, cosa che ancora non è avvenuta. Quando vedo le persone parlare, specie chi ha ruoli di responsabilità, rimango sorpreso. Lui sta facendo del suo meglio ed è normale che fino al 31 gennaio non sia totalmente focalizzato nella squadra. Non capisco questo ottimismo, da un po' di partite si dice che ogni partita che gioca è l'ultima. Eriksen domani gioca".