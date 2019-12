Mourinho: "Felice per rinnovo Alderweireld. Ma io ho influito poco"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Tottenham José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sentitissima sfida di Premier contro il Chelsea: "Il rinnovo di Alderweireld? Grande notizia. Noi come club siamo felici, Toby è felice e credo che lo siano anche i tifosi. Quindi è una grande notizia. Quanto ha pesato Mourinho in questo rinnovo? Poco, credo di aver avuto poco peso nella decisione. Quando ho letto le sue parole a commento del rinnovo ciò che è venuto fuori è che non sarebbe potuto essere più felice altrove. Ama stare qua, è sempre stato felice e crede che in futuro sarà sempre meglio. Era più che felice di aver rinnovato il contratto. L'unica influenza che posso aver avuto sta nel fatto che lui sa bene quanto io mi fidi di lui, può avere una grande influenza sulla squadra. Effetto domino sugli altri rinnovi? Non parlerei di effetto domino, ognuno ha situazioni diverse. Un giocatore a scadenza per rinnovare deve unire diversi desideri: del club, dell'allenatore, di se stesso, dell'agente e a volte di famiglia e amici. E con Alderweireld è successo proprio questo. Se riesco a leggere in modo distaccato la prossima gara col Chelsea? Ovviamente. Magari altri non ci riescono, ma io sì. Per me è solo una partita, sono concentrato al 100% sul Tottenham, come successo in tutta la mia carriera. Non c'è spazio per i miei vecchi club. Ho sempre dato tutto per loro, ma sono il passato. Sarà dura perché il Chelsea è forte, ma non sarà difficile da un punto di vista emotivo".