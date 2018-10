Mourinho, fine della favola o inizio della rivincita? In Uk è attacco frontale

© foto di Imago/Image Sport

Non è solo rumore: i nemici ora stanno sparando. Jose Mourinho sembra sempre più solo alla guida del Manchester United, ed il fuoco che lo ha messo nel mirino cerca di colpirlo in maniera indistinta con l’obiettivo acclarato di farlo cadere definitivamente dal suo trono. C’è chi ha parlato di un metodo inconciliabile con il calcio moderno, c’è chi come Scholes lo ha attaccato in maniera diretta chiedendosi come possa essere possibile che sia ancora alla guida del Manchester United. C’è una stagione partita male e proseguita peggio, con rapporti tesi con alcuni dei giocatori più rappresentativi della rosa milionaria che lo stesso Mourinho ha spinto per costruire. Senza contare le polemiche per il mercato latente dell’ultima incandescente estate vissuta dalle parti di Old Trafford. Insomma da un lato gli ingredienti per uno sfacelo che inizia a ticchettare in attesa dell’esonero, ma dall’altro la condizione ideale per un vincente di riuscire a dimostrarsi ancora una volta tale. Contro tutto e contro tutti, in quel clima che lui stesso ha contribuito a creare in passato per salvaguardare la sua squadra e che ora sembra essersi impossessato del suo stesso ecosistema. Lo Special One è al suo punto di svolta. Condanna o rivincita, pochi giorni e sarà chiaro a tutti.