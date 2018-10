Mourinho ha ragione: la Juve vuole tutto. E sembra a buon punto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Avevano Higuain, Mandzukic e Dybala: hanno voluto di più, Ronaldo”. José Mourinho non la tocca piano e ci mette il finale polemico: “La Juve non vuole la Champions League, vuole il Triplete. Peccato per i loro tifosi, l’abbiamo vinto solo noi (l’Inter, ovvio) per ora”. Inevitabile, la polemica, dopo i cori dei sostenitori bianconeri: lo Special One si è trovato a esibire per due volte di fila il numero tre alla curva avversaria. Ma, polemica a parte, come spesso gli accade Mourinho fa centro, soprattutto quando si tratta di parlare.

Questa Juve vuole tutto.. Era diventato già abbastanza chiaro in estate, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Ma le prime tre gare di Champions League hanno confermato che il sentiero è chiaro e tracciato: tre vittorie, sei gol fatti e zero subiti (unica, tra le squadre a quota tre gare), il bilancio del girone d’andata è più che positivo. A maggior ragione se si considera che le partite difficili sono alle spalle: il Mestalla e l’Old Trafford sono stati espugnati.

La Vecchia Signora vuole tutto e di sicuro vuole anche il triplete (treble, tripletta, chiamatelo come volete). Può conquistarli? È questa la domanda che aleggia e aleggerà nell’aria, in una competizione che si basa sulla bravura ma anche sulla fortuna. Sul primo fronte, Allegri & Co sembrano a buon punto. Con qualche pausa di troppo, la Juve vista finora è una delle più convincenti di tutta la Champions, e anche una di quelle che sembra interpretare al meglio questo tipo di competizione. Riuscirà nella sua impresa?