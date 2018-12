Intercettato dai microfoni di Sky Sports UK, Jose Mourinho ha parlato per la prima volta dopo l'esonero dal Manchester United. "Sto solo facendo una passeggiata. Le ultime 24 ore? Mi conoscete, non ho nulla da dire. Lasciatemi camminare", le brevi dichiarazioni rilasciate dal tecnico portoghese al momento dell'uscita della sua abitazione di Londra.



