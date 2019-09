© foto di Imago/Image Sport

Intervista esclusiva al Telegraph per Jose Mourinho. Il portoghese ha commentato gli ultimi due arrivati in casa Inter dalla Premier League: Lukaku e Sanchez, entrambi da lui allenati al Manchester United. Partendo dal belga: "È un giocatore che ha sempre segnato in ogni squadra. Penso che il trasferimento sia frutto della sua ambizione, voleva cambiare aria".

Quindi, una valutazione su Alexis Sanchez: "Ho sempre percepito che fosse un uomo triste, forse non sono stato bravo io a tirare fuori il massimo da lui. L'anno scorso non l'ho visto felice, e se non lo sei, in qualsiasi lavoro, difficile rendere ad alto livello. Spero che in Italia riesca a recuperarsi".