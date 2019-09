© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di ‘Tiki Taka’, in onda su Italia 1, è intervenuto l’ex allenatore dell’Inter José Mourinho: “Moratti? È il mio presidente, è un mio amico. Quando parlo di lui dico famiglia, lo sento come se fosse uno di famiglia e sento la sua famiglia in un modo speciale perché è davvero speciale”.

Sui tifosi nel 2010: “Io cerco sempre di creare questo tipo di empatia con la gente, poi sono uno che non si protegge mai, do sempre tutto. Io dormo con la maglia, vivo con la maglia, creo empatia con la gente, antipatia con gli avversari. Ma credo che questa empatia ti aiuti a creare un rapporto speciale con la gente. Poi se la palla entra tu vinci, i titoli arrivano e questa empatia si può trasformare in passione”.