Il suo Tottenham ha battuto il Burnley per 2-0 nel Boxing Day ma per Josè Mourinho non è stato un Natale felice, come rivelato dallo stesso Special One ai microfoni di Sky Sports UK: "Sinceramente è stato un Natale triste, è morta la mia cagnolina che faceva parte della mia famiglia".

Parole poi anche sul mercato: "Mi piace molto la squadra che ho a disposizione, sono qui da cinque settimane e non è giusto parlare di mercato, mi serve solo tempo, non giocatori nuovi. Solo se partirà qualcuno dovremo sostituirlo e la società lo sa".