Meglio Allegri o Mourinho? Questo il sondaggio che 'Tuttosport' oggi in edicola ha girato a diversi allenatori in circolazione. Ha vinto il tecnico della Juventus e anche in maniera piuttosto netta.

Hanno votato per il manager livornese: Schelotto (Boca Juniors), Tramezzani (Apoel Nicosia), Vrba (Viktoria Plzen), Gunes (Bestikas), Seoane (Young Boys), Asbaghi (Goteborg)

Dalla parte di Mourinho, invece, Jorge Jesus (Al-Hilal), Massimo Carrera (Spartak Mosca) e Sa Pinto (Legia Varsavia). Chiesto un parere anche a Luciano Spalletti, che ha risposto così: "Quando si parla di due colleghi così, bisogna prendere il 50 per cento dell'uno e il 50 dell'altro".