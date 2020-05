Mourinho: "Non sono speciale. Il Triplete vinto grazie a tutti, da Milito a Orlandoni"

"Non sono speciale. Non ho mai pensato a me ma solo alla gioia dei giocatori, ero umile e attento alle sensazioni dell'ambiente”. Parola di José Mourinho. Il tecnico portoghese, intervistato da Sky nei dieci anni del Triplete, racconta (anche grazie ai contributi dei suoi ex giocatori) le emozioni di quella cavalcata trionfale: “Io oggi mi sento come il rappresentante di quei giocatori, non mi vedo come una persona speciale. Mi vedo come un loro rappresentante. In questa squadra l’importanza di Milito, che ha segnato i 4 gol dei tre titoli, di Julio, di Cambiasso, di Stankovic, è stata uguale a quella di altri come Orlandoni o altri giocatori che hanno giocato meno. Come pure di tutto lo staff. È una vittoria che va oltre le coppe che abbiamo vinto”.