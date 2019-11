© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un esordio che fece discutere, come del resto tutti quelli della carriera di José Mourinho. A inizio stagione, quando era ancora un allenatore disoccupato, lo Special One si calò nell'inconsueto ruolo di opinionista tv. E alla vigilia della prima stagionale di Premier, il portoghese fece le carte al campionato inglese parlando della corsa al titolo: "Le favorite? Manchester City, Liverpool, Tottenham e la seconda squadra del Manchester City". Una frase ad effetto, tipica del modo di comunicare del tecnico di Setubal. Ma che oltre alla frecciata verso la rosa di Guardiola racconta di una forte convinzione nelle possibilità della sua nuova squadra.

Le convinzioni di Mou partono ovviamente dalla crescita esponenziale fatta dagli Spurs negli ultimi anni, un climax culminato con la finale di Champions dello scorso anno. E il fatto di inserirla nel ristretto elenco di contender per il titolo, in un momento non sospetto, racconta molto della credibilità che i giocatori del nord di Londra hanno agli occhi dello Special One. Magari non per questa stagione, visto che la vetta dista oramai 20 punti. Ma dopo la fine di questo campionato Mourinho avrà a disposizione altre 3 stagione, avendo firmato fino al 2023.