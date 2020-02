© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il mercato di gennaio ha privato José Mourinho di Christian Eriksen, passato all'Inter. Raggiunto da Sky Sports, il tecnico del Tottenham non fa drammi: "Abbiamo perso lui ma in modo intelligente, grazie al nostro presidente che l'ha ceduto per una cifra importantie. Così abbiamo potuto investire su giovani come Bergwijn e Lo Celso. La mia speranza è che accadrà lo stesso anche in futuro: noi allenatori vogliamo giocatori più forti e una rosa più amplia, ma questo fa parte della nostra natura".