Mourinho punta i gioielli della Lazio. Spurs su Strakosha e Milinkovic-Savic

Il rendimento della Lazio di Simone Inzaghi in questo campionato ha attirato le attenzioni delle big internazionali. Fra queste quelle del Tottenham oggi guidato da una vecchia conoscenza della Serie A come Josè Mourinho. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, lo Special One avrebbe messo nel mirino per i suoi Spurs sia Thomas Strakosha come erede di Hugo Lloris sia Sergej Milinkovic-Savic. Sul serbo, però, è nota da tempo la concorrenza di tantissimi top club come Real Madrid, Juventus e Inter.