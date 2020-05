Mourinho su Barça-Inter: "Dopo il rosso a Motta dissi a Guardiola: 'Non fare festa, non è finita'"

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, Josè Mourinho, è tornato anche sull'impresa del 2010 al Camp Nou contro il Barcellona, quando l'Inter, in 10 contro 11 per gran parte della partita, riuscì a staccare il pass per la finale di Madrid in Champions League: "Quando Busquets cadde quasi tramortito io ero in diagonale fra la nostra panchina, la loro e il punto dove Thiago Motta venne espulso. Con la coda dell’occhio vedo la panchina del Barcellona che festeggia come se avessero già vinto, Guardiola che chiama Ibra per parlare di tattica: tattica in 11 contro 10… Gli dissi solo 'Non fare festa, questa partita non è finita'”.