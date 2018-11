© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria in Champions League contro la Juventus, José Mourinho è pronto a ributtarsi sulla Premier. Il suo Manchester United, infatti, è atteso dal derby in casa del City di Guardiola: "Non siamo una squadra che molla. Siamo una squadra che trova sempre un modo per lottare. Abbiamo affrontato due ottime squadre in trasferta come Chelsea e Juve e abbiamo ottenuto dei buoni risultati. Le prestazioni ci sono state, l'atteggiamento è stato quello giusto, ci proveremo sebbene il City sia una squadra molto forte - ha detto in conferenza il portoghese che ha preferito non parlare del suo gesto allo Stadium che tanto ha fatto discutere -. Alle volte riusciamo a cambiare il risultato, altre no. Ma siamo una squadra che lotta per ribaltare le cose anche se non è sempre possibile e se continuiamo a prendere gol, arriverà il giorno in cui non riusciremo a rimontare. Per cui dobbiamo crescere non solo nell'approccio ma anche in compattezza, nell'iniziare bene le partite, come con la Juve. La gara? Se pareggiamo restiamo a -9, se perdiamo andiamo a -12 ma non penso sia il modo giusto per avvicinarci alla partita. Penso che dobbiamo pensare solo alla gara, che è già difficile di suo". Stuzzicato poi sulla faccenda Football Leaks e sui presunti illeciti del City in tema di Fair Play Finanziario, Mourinho preferisce evitare la polemica: "Sono concentrato sul mio lavoro, sul calcio, devo pensare al City solo come squadra".