Mourinho vuole soffiare Smalling alla Roma: incontro in agenda col difensore inglese

José Mourinho ha un grande obiettivo per blindare la difesa del suo Tottenham in vista della prossima stagione: Chris Smalling. Come riporta il Daily Express, infatti, l'allenatore degli Spurs vorrebbe incontrare presto il suo ex giocatore ai tempi del Manchester United per convincerlo a tornare in Premier League, ma stavolta in quel di Londra. Il classe '89, nazionale inglese, è al momento in prestito annuale dai Red Devils alla Roma.