Mourinho vuole tornare in Italia, contatti con Inter e Roma

Fonte: fcinternews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho vuole fortemente il ritorno in Italia, e la voce rimbalza con forza anche in Francia: nel corso della trasmissione sportiva domenicale di TF1 'Téléfoot', infatti, dedica ampio spazio al futuro dello Special One, rivelando che il tecnico portoghese sarebbe costantemente in contatto in particolare con due società di Serie A, ovvero la Roma e l'Inter. In casa nerazzurra, ovviamente, il nome di Mourinho evoca ricordi leggendari, ma ad oggi ci sarebbe un ostacolo al suo clamoroso come back: anche i francesi, infatti, confermano che Beppe Marotta preferirebbe portare in nerazzurro Antonio Conte, mentre Mourinho sarebbe in cima alla lista dei desideri della proprietà di Suning.

Per quel che riguarda la Roma, James Pallotta, presidente capitolino, avrebbe già iniziato a prendere informazioni su di lui, con l'obiettivo di farne il faro del progetto sportivo del club giallorosso. Al momento più fredde le ipotesi Bayern Monaco e Olympique Lione.