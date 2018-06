Moussa Dembele, l'occasione per il centrocampo. Ma è già oltre i 30 anni

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gli avvocati di Moussa Dembele sono, in queste ore, a colloquio con l'Inter per trovare la chiave di un trasferimento che avrebbe una cassa di risonanza abbastanza importante. Perché Dembele nell'ultimo anno ha trovato una posizione più centrale nello scacchiere di Pochettino, ma d'altro canto incomincia a vedere la propria carta d'identità crescere ben oltre i 30 anni.

Dembele in questa stagione ha collezionato 28 presenze in Premier League, molte delle quali da titolare, più sei in Champions, dove spiccano i 180 minuti contro la Juventus tra andata e ritorno. La sua metamorfosi si è completata negli ultimi tempi, passando da centrocampista (molto offensivo) o ala, in frangiflutti davanti alla difesa, in un centrocampo che ricalcherebbe quello di Spalletti. Piace anche alla Juventus ma, almeno finora, l'Inter è in vantaggio.