L'espulsione di Meret lancia i bianconeri sul 2-0 e Il Giornale, nella sua pagella dell'arbitro Rocchi, è chiaro nel giudizio sulle proteste del Napoli. "Prende le decisioni giuste, il Var lo soccorre sul penalty. Arbitraggio perfetto, o quasi". "Fatale l’errore di Malcuit, dopo 24 giri di lancette, che lancia Ronaldo verso la porta, costringendo Meret a un intervento non evidente ma da ultimo uomo che costa al portiere il rosso (Irrati al Var conferma la decisione di Rocchi, Ancelotti protesterà per tutta la gara con il quarto uomo Piccinini per l’episodio)".