Paolo Casarin sentenzia su Napoli-Juventus. "Espulsione e rigore, tutte decisioni giuste". Lo fa nel commento su Il Corriere della Sera. "Meret al 25' va incontro a Ronaldo solo verso l'area: rosso per Rocchi, confermato dalla tecnologia a disposizione di Irrati che non ha bisogno di richiamarlo al monitor per la conferma".