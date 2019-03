© foto di www.imagephotoagency.it

La Repubblica analizza le decisioni arbitrali e le polemiche di Carlo Ancelotti che a fine gara, dopo Napoli-Juventus, ha detto che "se il Var non si usa, mi dite a cosa serve?". Al centro della questione c'è Gianluca Rocchi, l'episodio al 25' è quello chiave. Meret esce a valanga su Cristiano Ronaldo, rosso senza esitazione. Il portiere protesta e si professa innovente, il contatto in tv è stato impercettibile se non inesistente. Rocchi ha punito comunque l'intenzione e non è andato a rivedere il monitor.