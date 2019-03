© foto di www.imagephotoagency.it

Moviola di Napoli-Juventus per Tuttosport, l'apertura è dedicata all'espulsione del portiere azzurro, causata dall'uscita di Meret su Cristiano Ronaldo. "Con il piede destro va sulla caviglia, sfiorandolo perché CR7 salta per evitare l'impatto. Rocchi decide per il rosso, punendo l'entrata con la gamba alzata e il piede a martello".