Mraz segna troppo tardi, Genoa vince con Piatek e Kouamé

Risultato finale: Genoa-Empoli 2-1 (6' Piatek, 17' Kouamé, 94' Mraz)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Genoa fa il debutto in questa Serie A con una convincente vittoria, ne fa le spese l'Empoli di Andreazzoli che s'è resa pericolosa in poche occasioni nonostante il gol arrivato solo al 93' con Mraz. Un successo per 2-1, quello in casa ligure, utile a far dimenticare alla propria gente per almeno un paio d'ore la tragedia del ponte Morandi.

Criscito ispira, Piatek e Kouamé segnano. L'Empoli subisce da subito la manovra ligure, che ha voluto immediatamente mostrare alla propria tifoseria la voglia di trasmettere serenità dopo gli ultimi giorni vissuti in città. Pronti-via e Piatek bagna con un gol il suo esordio in Serie A, merito anche di Criscito che ha pennellato al centro un traversone perfetto per il polacco. Quattro gol all'esordio con la maglia del grifone, in Coppa Italia contro il Lecce, e una rete dopo pochi istanti. Sempre sotto la Gradinata Sud che, evidentemente, porta fortuna al classe '95. La formazione di Andreazzoli prova a reagire con Zajc, ma la sua punizione termina all'incrocio, mentre al 17' è arrivato il 2-0 rossoblu. Ancora Criscito protagonista: l'ex Zenit fa allungare la squadra servendo a Kouamé la palla del raddoppio. Spolli sfiora il tris al 35', mentre al 43' il pubblico di Marassi ha applaudito in memoria delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi. Commovente il tributo al Ferraris, con i nomi delle persone scomparse proiettate attraverso gli schermi presenti.

Reazione Empoli a inizio ripresa. Gli accorgimenti di Andreazzoli nello spogliatoio spingono i toscani ad essere più propositivi in avvio di seconda frazione. Zajc impegna Marchetti con una conclusione sul secondo palo, ma l'ex estremo difensore della Lazio smanaccia la sfera che impatta il palo. Ballardini corre ai ripari al 54' richiamando in panchina uno stremato Pandev per Mazzitelli, inserendo al 72' Gunter al posto di Lazovic mentre Andreazzoli ha provato a mischiare le carte con l'inserimento di Bennacer al posto di Acquah, vittima di un problema fisico, ma anche con Mraz per La Gumina. Dentro poi, all'82, Bessa per Hiljemark e Traorè per Zajc.

Empoli con poca lucidità, il gol solo allo scadere. Purtroppo per Andreazzoli, la sua squadra non riesce a colpire quando prova a costruire. A sfiorare il gol poco prima del finale è ancora il Genoa, prima con Kouamé di testa e poi con la punizione di Bessa. Al 94' arriva la marcatura di Mraz - anche lui alla prima gioia in A - ma al triplice fischio è il grifone a festeggiare per la vittoria, Ballardini debutta in questo campionato col piede giusto mentre per l'Empoli di Andreazzoli è un passo indietro rispetto al match di sette giorni fa contro il Cagliari.