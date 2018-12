Munari: "Sogno di giocare ancora con la maglia del Parma in A"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel novero dei senatori del Parma rivelazione di questo avvio di campionato c'è sicuramente anche Gianni Munari. Il centrocampista, in realtà, ancora non si è visto in campo a causa di un infortunio ma rimane uno dei leader del gruppo ducale, soprattutto dopo l'addio al calcio giocato di Alessandro Lucarelli. "Mi sono allenato tre settimane con la squadra e ho fatto una partita con la Primavera - ha raccontato l'ex Cagliari alle colonne della Gazzetta di Parma in relazione al suo infortunio -. Quindi direi che oramai è tutto a posto. Il pensiero di smettere a causa dell'infortunio? No, perché sento di poter ancora dare qualcosa, ho la fiducia della società e dell'allenatore che mi hanno fatto sentire importante anche se non ho potuto contribuire sul campo. Quando sentirò di non poter più dare il massimo sarò il primo ad alzare la mano e dire basta. I giovani che mi hanno sostituito? C'è Deiola col quale ho avuto già modo di giocare a Cagliari e poi i vari Grassi, che purtroppo si è dovuto fermare come tutti sappiamo e al quale faccio i miei auguri di rimettersi al più presto, e Stula. Tutti ragazzi molto seri. Il futuro col contratto in scadenza? Spero di giocare in Serie A con questa maglia ancora qualche partita: sarebbe il mio più grande desiderio. Anche perché non avrei fatto tutti i sacrifici che ho fatto negli ultimi sei mesi".