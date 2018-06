© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Pjanic si muove". Il centrocampista della Juventus è il primo obiettivo per la mediana del Barcellona. Il giocatore è già stato contattato dal club catalano: anche se in bianconero sta benissimo, è tentato dall'idea di giocare per il Barça.