© foto di Federico De Luca

Potrebbero separarsi già in questa sessione di mercato le strade di Munir El Haddadi e il Barcellona. Secondo quanto riportato da Sport il club catalano starebbe valutando di lasciare libero l'attaccante già nei prossimi giorni visto il contratto in scadenza nel prossimo giugno e le zero possibilità di rinnovo. Munir, accostato nei giorni scorsi anche alla Roma ( leggi qui i dettagli ), sembra essere ora vicino al Siviglia.