Muntari come Sarri: "Non ti rispondo male perché sei una donna"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Non ti rispondo male perché sei una donna e devo essere educato". Parole di Sulley Muntari, che ricordano molto quelle pronunciate da Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo la sfida contro l'Inter. Il centrocampista del Deportivo La Coruna si è rivolto così in conferenza stampa a una giornalista e Marca titola: "Estilo Sarri", "stile Sarri".