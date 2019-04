© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Murgia, centrocampista della Spal cresciuto nelle giovanili della Lazio, ha parlato al termine del successo ottenuto ieri sera proprio contro i biancolcelesti (1-0): "In questa gara avevo una grande motivazione, e tanta emozione. Ma ero anche concentrato perché adesso abbiamo un obiettivo importante che voglio, e vogliamo, raggiungere. Certo mi spiace per la Lazio, ma stavolta tifavo per la SPAL. Abbiamo tirato fuori il massimo e abbiamo portato a casa i tre punti", le parole riportate da estense.com.