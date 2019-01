© foto di Insidefoto/Image Sport

"Firenze è nuova vita per me. Un’altra vita. Son tornato a sorridere, a far gol, e a far sorridere. Non volevo altro. Grazie Firenze per l’accoglienza. Non ve lo avevo ancora detto. E lo faccio da questo profilo, che torna attivo e torna la ‘casa’ delle mie emozioni. E delle vostre. Non faccio promesse, non faccio proclami, non vendo sogni. Ma ho una certezza: da qui inizia una nuova storia. La mia. E spero possa essere bellissima". Con questa dedica Luis Muriel torna a parlare sui social, postando una foto in cui manda baci alla famiglia e al pubblico del Franchi dopo i gol dell'esordio casalingo con la Sampdoria.