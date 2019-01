Muriel-Chiesa, l'attacco viola funziona. Il centrocampo un po' meno

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il nuovo attacco della Fiorentina funziona. Da quando è arrivato Luis Muriel, la Fiorentina non ha mai perso. Pareggio casalingo con la Samp, vittoria a Verona contro il Chievo. Non solo, è arrivato anche il successo in Coppa Italia contro il Torino. Tre reti del colombiano, quattro addirittura quelle di Chiesa. A secco invece Simeone, che col nuovo assetto davanti si è riscoperto in versione assist man.

Tutto funziona bene davanti, qualcosa c'è qualcosa da rivedere in mezzo al campo, soprattutto a livello mentale. Perché i viola nelle ultime due gare di campionato hanno sempre chiuso in inferiorità numerica. Con la Sampdoria è stato espulso Edimilson, con il Chievo è toccato a Benassi. Ingenuità che la Fiorentina, almeno con la Sampdoria, ha pagato a caro prezzo.

Intanto però Pioli si gode il talento vero di Federico Chiesa e la classe di Luis Muriel. Sistemato il problema in zona gol, il tecnico gigliato (che oggi ha festeggiato con una vittoria la panchina numero 300 in serie A), dovrà registrare centrocampo e difesa, che in queste prime gare del 2019 hanno manifestato fin troppe difficoltà.