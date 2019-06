Muriel e la cura Gasperini. Per seguire le orme di Ilicic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Josip Ilicic è stato uno dei calciatori più determinanti dell'ultima Serie A. Il suo cambio di passo, la sua tecnica, hanno fatto la differenza in un'Atalanta che appena ha trovato la giusta posizione dello sloveno e di Gomez ha cambiato marcia e non s'è più guardata indietro, fino al terzo posto finale. Il miglior piazzamento nella storia della Dea in Serie A.

Josip Ilicic a Bergamo ha abbandonato quella discontinuità che all'alba dei 30 anni, prima di trasferirsi a Bergamo, sembrava difetto non più correggibile. Ha chiuso l'ultima Serie A con dodici gol e sette assist vincenti, una stagione che ha premiato il suo talento, finalmente al servizio della squadra e non più fine a sé stesso.

Il merito, manco a dirlo, anche in questo caso è di Gian Piero Gasperini. Il grande architetto di questa opera a tinte nerazzurre, un allenatore che da anni trasforma buoni calciatori in campioni producendo plusvalenze e risultati.

Adesso, nell'anno della storica qualificazione in Champions, Gasp ha però chiesto alla società qualcosa in più. Ha chiesto certezze all'altezza della massima competizione europee, ha chiesto una rosa più ampia con alternative all'altezza dei titolari. Come Luis Muriel, che ieri è arrivato a titolo definitivo dal Siviglia. Avrà il compito il prossimo anno di giocarsi il posto con i titolari che hanno caratterizzato l'ultima stagione e - proprio come capitato con Ilicic - arriva a Bergamo dopo anni in cui ha mostrato grandissimo talento e altrettanta discontinuità. A Gasperini, ancora una volta, il compito di tramutarlo in uno dei migliori calciatori della Serie A. Una operazione che con Ilicic è perfettamente riuscita.