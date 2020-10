Muriel e Zapata show con la Colombia, ma Queiroz smorza gli entusiasmi: "Fatto il loro dovere"

Dopo il successo contro il Venezuela, il commissario tecnico della Colombia Carlos Queiroz ha parlato della prestazione di Duvan Zapata e Luis Muriel, autori delle tre reti dei Cafeteros: "Non mi piace soffermarmi sui giocatori. Duvan e Muriel hanno fatto quello che dovevano fare, ovvero lavorare per la squadra. Come James, Cuadrado e tutti. Voglio questa concentrazione da parte di tutta la squadra perché è il modo per vincere".