Muriel: "Ho il sogno di diventare grande insieme alla Fiorentina"

Luis Muriel, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport. Queste alcune battute riportate da Firenzeviola.it: "In questi due mesi sono stato accolto benissimo, e questo mi sta aiutando ad esprimermi al meglio. Era quello che cercavo, anche per questo ho scelto Firenze e la Fiorentina. Ho ancora sogni da realizzare, uno di questi è diventare grande insieme alla Fiorentina. Quando è venuta fuori per la prima volta la possibilità di venire alla Fiorentina erano i primi giorni di dicembre - ha aggiunto il colombiano - e ancora non sapevamo niente del Milan, avevo parlato con il direttore e avevo quasi promesso che sarei venuto a Firenze in caso di buon esito dell'affare e così è stato. Poi nell'ultimo periodo, prima di arrivare qui, è arrivata ancora la chiamata di Alessandro (Lucci, il suo agente, ndr) per avvisarmi del Milan e che c'era la possibilità di andare da loro. La decisione era mia e non ho dubitato tanto, anche se per un momento, per la storia e per quello che rappresenta il Milan, con la mia famiglia un po' il pensiero l'ho fatto. Pero' avevo già parlato con il direttore e avevo già in mente di venire a Firenze".