Un nuovo centrocampista per il Cagliari. Prende quota l’ipotesi Nahitan Nandez del Boca Juniors. Offerta concreta da parte del club rossoblu. 15 milioni per il 70% del cartellino. Il Boca sta riflettendo se accettare l’offerta. Il Cagliari intanto resta in pressing, nel mirino c’è...