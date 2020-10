Muriel protagonista con la Colombia: "Essere un riferimento per la Nazionale dà fiducia"

Una vittoria a tinte nerazzurre quella della Colombia contro il Venezuela. Al termine del match l'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel, autore di una doppietta, ha parlato ai media: "Penso che sia una vittoria frutto del lavoro. Dopo tanti anni, avere l'opportunità di essere in qualche modo un riferimento per la Nazionale mi aiuta ad accrescere la fiducia. Nel modo di stare in campo, nella responsabilità che ho di aiutare i compagni più giovani. Nonostante sia arrivato in un buon momento, porto dietro anche quegli anni di esperienza che mi aiutano a contribuire alla Nazionale".