Muriel: "Samp, un giorno tornerò. Ferrero? Un 'pazzo' a cui voglio bene"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Fox Sport, Luis Muriel ha parlato anche della Sampdoria. "Il Presidente Ferrero è una grandissima persona. Gli voglio davvero bene, nella sua 'pazzia' mi ha aiutato tantissimo. Lo sento quasi ogni settimana, è una grande persona dietro al pazzo che va in tv. Un ritorno al Doria? Mi piacerebbe prima o poi. La mia famiglia è stata benissimo a Genova, ho lasciato un bel ricordo e grandi amici. Se avrà la possibilità mi piacerebbe tornare un giorno, in futuro, non ci penserò due volte", ha detto la punta colombiana del Siviglia di Vincenzo Montella.