© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emozioni a non finire al Franchi, la Fiorentina trova la rete del 3-3 grazie a Luis Muriel. Simeone apre per Chiesa, che corre veloce sulla destra e serve in mezzo un pallone preciso. Muriel è ben appostato sul secondo palo e deve solo appoggiare in fondo al sacco.