© foto di Federico Gaetano

"Ringrazio tutti". Premiato in occasione del Gran Galà dello Sport a Castiglion Fiorentino, l'attaccante viola Luis Muriel ha parlato dal palco: "Sono molto onorato di tutto questo. Sono contento di essere arrivato alla Fiorentina, non potevo fare scelta migliore. Voglio arrivare fino in fondo e sono certo che questo brutto periodo passerà e ritorneremo ad essere la Fiorentina che tutti conoscono. Sono felice di far parte di un tridente forte come quello formato da me Chiesa e Simeone. Ultimamente le cose non ci stanno andando molto bene però vogliamo continuare a lavorare per portare la squadra viola dove merita".