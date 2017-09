Murillo: "All'Inter apprendimento importante. Ho giocato in un grande club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jeison Murillo, nuovo difensore del Valencia, ha rilasciato una intervista ai taccuini di Marca nella quale è tornato sulla sua esperienza a Milano: "L'Inter mi ha fatto migliorare tatticamente e a livello difensivo, ora sono tornato in un bel campionato e in un club che vuole risorgere. In Italia si lavora molto, l'apprendimento è importante. Ho giocato in una grande squadra ma ora sono al Valencia e devo dimostrare molte cose".

Sull'arrivo a Valencia di Geoffrey Kondogbia, suo compagno di squadra anche all'Inter: "L'ho conosciuto bene all'Inter. Nonostante sia giovane ha molto carattere e nessuna paura. Ha tanto da dare e lo dimostrerà".