© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo difensore della Sampdoria, Jeison Murillo racconta le difficoltà all'Inter, soprattutto nella seconda stagione.

Il primo anno all'Inter la partenza fu ottima: un solo gol incassato in 450' e primi a Natale. Poi cosa accadde?

"Non lo so neanche io. Credo che nessuno possa saperlo. Probabilmente i primi risultati negativi fecero calare la fiducia. Il secondo anno, invece, fu storto dall'inizio. Cambiammo tre allenatori. Se leggevi la formazione, pensavi: 'Questa squadra è forte'. Poi in campo non funzionava nulla".