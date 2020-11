Muriqi e un adattamento difficile: la Lazio è sicura, ma la piazza rumoreggia

È stato pagato venti milioni di euro ed è arrivato al termine di una trattativa lunghissima, diventando il secondo acquisto più oneroso dell'era Lotito. Inutile dire quanto fossero alte, fin da subito, le aspettative su Vedat Muriqi. E l'attaccante kosovaro, inseguito a lungo e scelto dal ds Tare, al momento non le sta rispettando. Ha collezionato 7 presenze, per un totale di 284 minuti senza mai trovare la via della rete. A Torino, alla prima da titolare, è entrato nell'azione del vantaggio di Pereira con un gran movimento e un bel cross da sinistra. Nel complesso però non ha impressionato e la piazza capitolina, molto esigente, ha cominciato a rumoreggiare. Anche perché Immobile e Caicedo, le altre due prime punte di ruolo, hanno avuto e stanno avendo un rendimento importante.

A Formello però nessuno ha messo in dubbio Muriqi. "Non mi nascondo, è un piacere presentare Muriqi. La trattativa per prenderlo è stata molto faticosa e lunga, ma siamo contenti di averlo portato qui", aveva detto Tare, suo primo sponsor. Sicuro come gli altri che farà ricredere tutti il 26enne kosovaro, partito lunedì per raggiungere la sua nazionale. Ha sempre segnato, dicono, e continuerà a farlo. E soprattutto sono consapevoli che il gigante di 194 cm deve ancora entrare in condizione. È apparso lento e macchinoso, oltre che, chiaramente, ancora fuori dagli schemi di Inzaghi. Le scusanti le ha, perché non ha svolto il ritiro e a fine agosto, a pochi giorni dall'arrivo a Roma, ha rimediato in nazionale una lesione di secondo grado alla coscia. In più, dopo la firma con i biancocelesti, ha contratto il Covid che l'ha costretto all'isolamento obbligatorio. Di fatto, ha cominciato ad allenarsi a metà settembre, un mese dopo i suoi compagni. Dopo la sosta avrà di nuovo occasione per mettersi in mostra con la Lazio, che non gli mette fretta al contrario dei tifosi. Pronti e ben felici, come successo per Caicedo, eventualmente a ricredersi.