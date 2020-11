Muriqi in rete col Kosovo: "Datemi tempo, arriveranno anche i miei gol con la Lazio"

Vedat Muriqi, attaccante della Lazio, è tornato ad esultare ieri sera con il Kosovo. Un calcio di rigore trasformato nel finale del match perso per 2-1 con l’Albania di Reja. Ma poco importa per la sconfitta, l’importante è ritrovare un certo feeling con la porta, come ha detto lo stesso giocatore: "Non importa il risultato, non interessava né a noi né a loro. Sono tornato a segnare con il Kosovo dopo un anno, sono contento. Ora voglio dare il 100% in vista dei prossimi incontri. Ho vissuto un paio di settimane difficili psicologicamente. Prima l’infortunio, poi il Covid. Ho perso tutta la preparazione atletica. Ora mi sento un po’ meglio, ma devo adattarmi all’Italia, imparare la lingua e capire la loro cultura. Datemi tempo, arriveranno anche i miei gol con la Lazio”.