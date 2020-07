Muro del Sassuolo dinanzi al pressing di Juventus e Napoli: Jeremie Boga resta incedibile

Muro del Sassuolo: Jeremie Boga non si vende. Come riporta oggi Tuttosport, i neroverdi avrebbero ribadito sia alla Juventus che al Napoli che l'esterno offensivo ivoriano non è sul mercato. Appena riscattato dal Chelsea, il talento classe '97 continua intanto a fare faville in termini di gol, assist e giocate di prima qualità, trascinando i suoi compagni verso il sogno europeo e attirando inevitabilmente l'interesse delle big.