© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, a fine stagione in casa Milan verrà esaminato il contratto di Gianluigi Donnarumma in scadenza nel 2021. Il dirigente rossonero Leonardo ha già iniziato le negoziazioni con l'entourage del portiere classe '99 per un prolungamento fino al 2024 con un ritocco agli attuali sei milioni di euro a stagione.