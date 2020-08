Muro Fiorentina: Castrovilli non parte, pronto il rinnovo fino al 2025

No alla cessione e muro della Fiorentina per Gaetano Castrovilli. Lo riporta oggi in edicola La Repubblica nell'edizione di Firenze: il giornale spiega che sul centrocampista si è scatenato l'interesse di diverse "big" (Juventus, Inter e anche la Roma di Friedkin) ma finora la risposta della società viola è stata netta: non c'è prezzo. Il giocatore firmerà un rinnovo fino al 2025 e prenderà il "10".