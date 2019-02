Muro granata. Quinto clean sheet di fila per puntare all'Europa

© foto di Federico Gaetano

Per l'Europa League c'è anche il Torino. La squadra di Mazzarri del 2019 ha conosciuto la sconfitta una volta sola, con la Roma lo scorso 19 gennaio (3-2 il punteggio in favore dei giallorossi, ndr). Da quel momento Sirigu ha alzato la saracinesca ed il Torino non ha più perso. Tre vittorie (con Inter, Udinese ed Atalanta) e due pareggi. Non solo, contro la Dea è arrivat il quinto clean sheet consecutivo (l'ultima volta in il Torino ci era riuscito nel 1985), con 467 minuti di imbattibilità per l'ex numero uno del PSG.

Un segnale importante, una crescita continua da parte dei ragazzi di Mazzarri che adesso sono in piena corsa per un posto in Europa: 38 punti, gli stessi di Atalanta e Lazio, tre in meno rispetto alla Roma e tre in più della Fiorentina.

Sirigu, Moretti, Nkoulou, Izzo, senza dimenticare Djidji: una difesa che nel 2019 è stata praticamente perfetta, con Mazzarri che può contare anche sul talismano Izzo. Quando segna lui, il Torino vince. È successo oggi, era già successo in passato contro l'Inter e contro la Sampdoria. Il Torino punta all'Europa con le sue armi: la difesa ed il talismano di Scampia.