Muro Mancini-Smalling. Nessuno segna più della Roma con la difesa

Spesso nel calcio si dice che la miglior difesa è l’attacco. Nel caso della Roma possiamo affermare il contrario: non c’è miglior attacco della difesa. La riprova l’abbiamo avuta nella sfida di domenica con il Brescia. All’Olimpico finisce 3-0 e due gol arrivano dalla retroguardia con Smalling e la prima rete in giallorosso di Mancini. In Serie A non ci sono paragoni: gli uomini di Fonseca con sette marcature sono la squadra più prolifica con il pacchetto arretrato. Staccata anche l’Atalanta (ferma a 5). Molto passa dai piedi di Kolarov (già 4 gol per lui quest’anno), ma se ampliassimo il discorso anche all’Europa League diventerebbero addirittura nove i gol della difesa con Spinazzola e Fazio a segno rispettivamente contro Wolfsberger e Borussia Moenchengladbach.

CONFRONTO - Un fattore che sta diventando sempre più importante per la Roma, in grado di sfruttare al meglio la fisicità dei suoi centrali e la tecnica dei terzini. Spostando il confronto in Europa, i giallorossi restano la difesa più prolifica nei 5 top campionati in coabitazione con il Newcastle che supera Smalling e compagni solo per percentuale di gol dalla retroguardia in relazione alle segnature totali (7 su 11 contro i 7 su 23 della Roma). Più indietro i club di Liga dove Eibar, Barcellona e Granada si fermano a 4 gol con i propri difensori. Poco sotto i capitolini, invece, Lipsia e Nizza, rispettivamente in Bundesliga e Ligue 1 con sei reti ciascuno.

COPPIA - A dar ancora più fiducia a Fonseca è l’equilibrio trovato dalla squadra da un mese a questa parte. Molto passa da alcuni elementi chiave come Veretout, Mancini e Smalling. Proprio questi ultimi due giocatori sembrano ormai diventati i titolari fissi della retroguardia giallorossa. Come coppia, complici le tante assenze che hanno costretto a giocare l’ex Atalanta da mediano, hanno disputato 3 partite (Cagliari, Sampdoria e Brescia) subendo un solo gol. Le loro prestazioni sono salite di livello giorno dopo giorno e se Mancini è già di proprietà della Roma con il prestito che diventerà obbligatorio, Petrachi è al lavoro per acquistate a titolo definitivo anche l’inglese. Ieri gli agenti dell’ex United erano nella Capitale e da un mese abbondante a Trigoria stanno parlando con il club di Manchester per trovare una soluzione già a gennaio. La volontà del calciatore è di restare perché forse non saranno la coppia più bella del mondo come cantava Celentano, ma sicuramente garantiscono un futuro roseo alla Roma.