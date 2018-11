Murru: "Mai pentito della Samp. Con Giampaolo sogno la Nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicola Murru, terzino della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Quando decido una cosa non torno mai indietro. Nel momento in cui dissi sì alla Samp, sapevo che mai e poi mai me ne sarei pentito. Nell’estate 2017, appena arrivato a Genova, ho pagato il fatto di avere dovuto saltare il ritiro per un infortunio a un flessore che mi aveva fra l’altro impedito di partecipare all’Europeo Under 21. Mi sentivo come uno studente che salta i primi giorni di scuola e quando ritorna i compagni hanno già iniziato il programma. Non conoscevo il mister nè i compagni, mettermi alla pari non è stato facile".

Murru ha un sogno. "Ho vestito la maglia di tutte le nazionali sino all’Under 21, penso sempre all’azzurro. Sono consapevole, però, che tutto passa attraverso le mie prestazioni con la Samp. Per fortuna c’è Giampaolo, il mister mi ha aiutato tanto a crescere anche a livello personale, in allenamento è un martello".