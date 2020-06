Muslera: "Godin all'Inter gioca poco ed è preoccupato. Cavani? Troverà presto una squadra"

Intervistato da Tirando Paredes in Uruguay, l'ex portiere della Lazio Fernando Muslera ha parlato anche dei suoi compagni in Nazionale Diego Godin ed Edinson Cavani: "Non conosco bene il momento che Diego sta attraversando all'Inter, ma chiaramente è preoccupato - afferma il portiere del Galatasaray, attualmente fermo ai box per un grave infortunio -. Godin è un baluardo della Celeste e ha bisogno di giocare, sono sicuro che questa situazione si risolverà a breve. Cavani? Con Edi non ho parlato del futuro, ma non ho dubbi sul fatto che troverà presto una grande squadra, nella quale dimostrare tutto il suo valore".